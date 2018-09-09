Кантона хотел бы видеть Гвардиолу в "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона уверен, что Пеп Гвардиола справился бы с работой на "Олд Траффорд" лучше Жозе Моуриньо.

За два года при Моуриньо "дьяволы" даже не приблизились к чемпионскому титулу Премьер-Лиги. В прошлом сезоне "Юнайтед" отстал от команды Гвардиолы на 19 очков, не выиграв ни одного трофея.



Кантона уверен, что Пеп мог бы справиться с работой на "Олд Траффорд" гораздо лучше португальца. По мнению Эрика, Моуриньо недостаточно хорош, чтобы тренировать "Юнайтед".



"Манчестер Юнайтед" остается великим клубом. Я уверен, что они будут побеждать, но только в каком стиле? Тренер играет не так, как хотят болельщики. Никакого веселья, никакого креатива".



"Не подумайте, мне нравится Моуриньо. Он отличный парень, но не для "Манчестер Юнайтед". Вместо него они должны были назначить Гвардиолу. К сожалению, он работает в том же городе, но делает сказочные вещи с другим клубом. С клубом, название которого я не могу называть", - сообщил Кантона Daily Mail.