Саутгейт хочет сделать из Англии "топ-команду"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт будет и дальше перестраивать стиль игры, чтобы сделать из "трех львов" команду топ-уровня.

По мнению Саутгейта, поражение в стартовом матче Лиги Нацией с Испанией должно послужить для англичан уроком: если они хотят стать по-настоящему сильной сборной, им нужно менять стиль игры и больше внимания уделять владению мячом.



"Нужно называть вещи своими именами, Испания была лучше нас на протяжении длительных отрезков. Мы же только на начальном этапе той игры, к которой стремимся".



"Мы до сих пор ищем себя в комбинационной игре. Мы можем вернуться к старому стилю, но в таком случае никогда не станем топ-командой. Или мы будем придерживаться своей игры и примем тот факт, что у нас не всегда будет получаться".



"Испанская система подготовила лучших полузащитников мира. У нас другие футболисты, которые не могут играть так же, как они. Но мы можем двигать мяч".



"Когда мы будем готовы лучше, наша система будет работать лучше. Но на это нужно время. Мы уже проделали большой путь, поэтому хотим и дальше придерживаться нашего плана и прибавлять", - цитирует Саутгейта BBC.