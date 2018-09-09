Луис Энрике никогда не сомневался в Де Хеа

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что не сомневался в голкипере "Манчестер Юнайтед" Давиде Де Хеа после провального для вратаря Чемпионата Мира.

На мундиале в России Де Хеа совершил сразу несколько нетипичных для себя ошибок, пропуская чуть ли не каждым ударом в створ. Испанские медиа писали, что с назначением Луиса Энрике вратарь может потерять статус первого номера.



Однако субботний матч Лиги Наций с Англией голкипер отыграл превосходно, не позволив своему одноклубнику Маркусу Рэшфорду отличиться больше одного раза. По словам Энрике, он всегда знал: Давид вернется к своей лучшей форме.



"Я доволен нашей игрой, но особенно рад за Давида. Он является одним из лучших голкиперов мира и доказывает это в составе "Манчестер Юнайтед". Я никогда не сомневался в нем".



"Ошибки, совершенные им на Чемпионате Мира, сделали его лишь сильнее. Он извлек урок, поработал над собой и прибавил. Я очень рад за него", - сообщил Луис Энрике Evening Standard.