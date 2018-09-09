"Борнмут" увеличит зарплату Хау

Эдди Хау "Борнмут" предложит главному тренеру Эдди Хау подписать новый контракт, предусматривающий двукратное повышение зарплаты.

За восемь лет у руля Хау вывел "Борнмут" в Премьер-Лигу и сделал крепким середняком элитного дивизиона. Всего этого Эдди добился, управляя далеко не самым большим бюджетом в стране.

Как сообщает Daily Mirror, владельцы "Борнмута" хотели бы отблагодарить Хау за труды, предложив 40-летнему специалисту новый контракт. В случае согласия Эдди сможет удвоить свою зарплату до 4 миллионов фунтов и встать в один ряд с лучшим тренерами Премьер-Лиги.

Вдобавок, новое соглашение предусматривает пункт об отступных. Если топ-клубы захотят переманить Хау к себе, им придется заплатить огромную сумму, уточняет издание.




Метки Борнмут, контракты, Хау

Автор foxmcfc   

Дата 09.09.2018 11:00

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