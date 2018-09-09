"Ливерпуль" обсуждает новый контракт с Джо Гомесом

Своим впечатляющим прогрессом в последние месяцы защитник Джо Гомес заставил "Ливерпуль" обратиться к нему насчет нового контракта.

21-летний Гомес хорошо себя проявлял еще в прошлом сезоне, но в концовке получил травму, из-за чего пропустил финал Лиги Чемпионов и Чемпионат Мира.



Восстановившись после операции на лодыжке, Джо принялся наверстывать упущенное и новый сезон начал в качестве основного партнера Виргила Ван Дейка по центру обороны "красных".



Гомес помог "Ливерпулю" выиграть все четыре первых матча в Премьер-Лиге, а также вернулся в сборную Англии, накануне вечером проведя все 90 минут поединка Лиги Наций против испанцев.



И хотя свой действующий контракт защитник заключил только в январе, клуб не оставил без внимания тот прогресс, который продемонстрировал Джо за последние месяцы.



Как сообщает Daily Mirror, "Ливерпуль" уже обсуждает новый контракт с Гомесом и надеется на скорое заключение сделки. Продлив сотрудничество с "красными", Джо приблизился по зарплате к большинству основных игроков команды.



Добавим, что летом 2015 "Ливерпуль" приобрел Гомеса у "Чарльтона" всего за 3.5 миллиона фунтов.