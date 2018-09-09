Зидан ждет звонка из "Юнайтед"
Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не теряет время даром и уже составляет список игроков, который он мог бы пригласить в случае своего назначения в "Манчестер Юнайтед".
На старте этого сезона "красных дьяволов" сильно штормит при Жозе Моуриньо, и португальский специалист не может чувствовать себя в безопасности.
Несмотря на уверенную победу над "Бернли" перед международной паузой, Моуриньо до сих пор не решил ряд фундаментальных проблем. Стиль игры "Юнайтед" — особенно в сравнении с конкурентами по Премьер-Лиге — так и оставляет желать лучшего, а вдобавок Жозе по-прежнему находится в напряженных отношениях с рядом игроков вроде Поля Погба и Антони Мартиаля, соотечественниками Зидана.
Публично исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд продолжает выражать поддержку Моуриньо, однако вполне очевидно, что терпение боссов клуба не бесконечно. Если от Жозе отвернутся игроки или болельщики, смена рулевого остается единственной действенной мерой для руководства.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, покинувший в конце прошлого сезона "Реал" Зидан уже сообщил своим друзьям, что ожидает звонка с "Олд Траффорд", если Моуриньо потеряет контроль над ситуацией.
Легенда сборной Франции считается абсолютным фаворитом на замену Жозе. Сам Зинедин полон желания попробовать себя в Премьер-Лиге и уже приступил к изучения состава "дьяволов" и его слабых мест.
По информации издания, Зидан уже формирует список игроков, с помощью которых он усилил бы состав "Юнайтед". В этот список вошли Тони Кроос из "Реала", Тиаго Алькантара с Хамесом Родригесом из "Баварии" и Эдинсон Кавани из ПСЖ.
Тот факт, что Зидан, трижды выигрывавший Лигу Чемпионов с "Реалом", остается без работы, является дополнительным источником давления на Моуриньо. Боссы "Юнайтед" должны понимать, что могут упустить такого первоклассного специалиста в случае промедления.
09.09.2018 09:15
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Последние комментарии:
Моуриньо уже накидался...
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Приход Зидана будет означать полный финансовый провал для манков. Надо будет отступные Жозе зплатить, Зизу потратится на новых игроков, да и сам контракт не слабый захочет.. А как он поставит игру - это бабка на двое сказала.
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Надо брать. Один фиг у Маура не идет.
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Сэр Зинедин Зидан
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Тот факт, что Зидан, трижды выигрывавший Лигу Чемпионов с "Реалом" - нах никому не интересен, если вспомнить, что в мю слева в нападении будет мартияйль вместо роналду, а вместо рамоса линделол
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Салах вчера два гола забил, две гп отдал.
Настолько величайший, что пожалел сборную Нигера и специально не забил два пенальти.
Ну что за ФАРАОН!
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С чего вы решили, что Зидан хочет зашквариться?
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С чего все решили, что Зидан панацея?
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Кстати, портовый шлюх сосолах, вчера не забил 2 пенальти из 2.
Истинный бестрофейник.
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А вдруг этот лысый окажется Пьюлисом, а не Пепом?
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Портовое насекомое в панике.
Был 1 лысый йобарь насекомого, теперь добавится в АПЛ еще один лысый йобарь насекомого.
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