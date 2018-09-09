Ник Поуп планирует вернуться в декабре

Голкипер "Бернли" и сборной Англии Ник Поуп рассчитывает вернуться на футбольное поле в декабре.

Съездив минувшим летом с английской сборной на Чемпионат Мира, Поуп досрочно вернулся из отпуска, чтобы помочь своему клубу в квалификации Лиги Европы.



Однако в июльском матче против "Абердина" Ник вывихнул плечо, что впоследствии заставило "бордовых" приобрести Джо Харта. Сейчас 26-летний голкипер все еще проходит реабилитацию, но с наступлением зимы предпримет попытку вернуть свое место в стартовом составе.



"Я ориентируюсь на декабрь. Надеюсь на это. С момента операции все идет хорошо".



"Вывих стал еще тем испытанием, мое плечо буквально выпирало. Я лежал на столе в раздевалке, а физиотерапевты пытались вправить плечо на место. С первых четырех попыток им это не удалось".



"Они начал колоть мне морфин, и это было приятно! Они дали мне 20 мл, что является максимально разрешенной дозой по закону".



"Я должен вернуться, хорошо тренироваться, набрать форму и показать, что я тот голкипер, что и в прошлом сезоне, и тогда, надеюсь, я вернусь в команду", — цитирует Поупа The Sun.