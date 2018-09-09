Петер Шмейхель рад, что Каспер остался в "Лестере"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхль рад, что его сын Каспер связал свое будущее с "Лестером".

Минувшим летом ходили слухи, что пригласить Шмейхеля-младшего на роль первого номера могут "Ливерпуль" и "Челси". Эти клубы действительно сменили по основному голкиперу в трансферное окно, но выбрали не Каспера.



Меж тем сам 31-летний датчанин на прошлой неделе заключил новый контракт с "лисами". Петер рад, что его сын, номинированный на звание лучшего голкипера по версии ФИФА, сохранил верность клубу с "Кинг Пауэр" и не попытался уйти на повышение.



"Конечно, к Касперу существовал большой интерес, но он чувствует себя очень по-домашнему в "Лестере". Чтобы отказаться от этого, требовалось бы нечто очень особенное. В топ-8 клубов Европы не было свободного места, а отправляться туда вторым номером ты определенно не захочешь".



"Я доволен, что он связал свое будущее с "Лестером". Они хорошо подходят друг другу. Кроме того, он не тот, кого в первую очередь мотивируют деньги".



"Для него лишь важно играть. Он пошел сложным путем, и это привело его туда, где он сейчас. Он в действительно хорошем месте. На Чемпионат Мира он ездил не для того, чтобы показать миру, насколько он хорош. Это могло бы быть ошибкой. Он ездил туда, чтобы делать свою работу", — цитирует Шмейхеля-старшего Daily Mail.