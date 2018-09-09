Рюдигер предпочитает стиль Сарри, а не Конте

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер заявил, что стиль Маурицио Сарри ему нравится больше, нежели стиль Антонио Конте, тренировавшего "синих" в прошлом сезоне.

Как известно, Сарри выиграл все четырех первых матча нового сезона Премьер-Лиги, и во всех четырех он использовал в центре обороны связку из Рюдигера и Давида Луиса.



Немецкий защитник быстро проникся идеями Сарри, особенно на контрасте с тем, как заставлял команду играть Конте.



"Я выступал за "Рому" в Италии, потому я знал, каким образом тренеру нравится играть. Я предпочитаю именно такой футбол. Ему нравится использовать высокий прессинг, и это контрастирует с прошлым сезоном, когда каждый знал, что мы отсиживаемся глубоко".



"Теперь стало иначе. Мы создаем много моментов, и это очень хорошо для меня. Обычно ему нравится, когда защитники играют в короткий пас и сохраняют контроль над мячом. Пока что мне удается показывать, что я могу так играть, но я хочу совершенствоваться с каждым днем. Он тот тренер, который не бывает счастлив, он всегда говорит, что ты можешь лучше, и это не дает тебе расслабиться".



"Если честно, я удивлен тем, как хорошо мы выступаем, ведь игроки вроде Эдена Азара и Нголо Канте сильно задержались на Чемпионате Мира и поздно вернулись к тренировкам. Они в хорошей форме, и это впечатляет", — цитирует Рюдигера Daily Mail.