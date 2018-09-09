Терри будет получать в "Спартаке" 1.8 млн. фунтов в год

Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри сможет заработать 1.8 миллионов фунтов "чистыми" за год, проведенный в московском "Спартаке".

Последнее время Терри связывали с возвращением в "Астон Виллу", где он провел минувший сезон, однако Джон предпочел более заманчивый в финансовом отношении вариант.



По информации The Telegraph, наставник "Спартака" Массимо Каррера консультировался насчет Терри у Антонио Конте, который тренировал Джона в "Челси" и которому сам Каррера ассистировал в "Ювентусе".



И хотя в период работы Конте на "Стэмфорд Бридж" Терри сыграл лишь девять матчей в Премьер-Лиге, Антонио одобрил желание соотечественника потратиться на контракт для Джона.



Следуя совету Конте, на прошлой неделе "Спартак" выдвинул свое предложение 37-летнему Терри. А накануне Джон уже прошел медицинское обследование в Италии и теперь готов к тому, чтобы быть официально представленным в качестве игрока "красно-белых".



1.8 млн. фунтов в год "чистыми" — это гораздо больше, чем был готов предложить Терри какой-либо другой клуб, включая "Астон Виллу". Кроме того, соглашение со "Спартаком" предусматривает опцию продления на второй сезон.



Добавим, что в этом сезоне Терри сможет сыграть за "Спартак" в Лиге Европы. Одним из соперников москвичей по квартету стал "Рейнджерс" Стивена Джеррарда.