Кейн: "Рефери струсил засчитать гол"

Капитан сборной Англии Харри Кейн считает, что рефери ошибочно отменил гол его команды в концовке матча на "Уэмбли" против Испании.

Подопечные Гаретса Саутгейта стартовали в Лиге Наций с домашнего поражения 1:2. Уже в компенсированное время появившийся на замену Данни Уэлбек отправил мяч в ворота испанской сборной, однако рефери отменил этот гол, зафиксировав атаку на вратаря.



По мнению Кейна, рефери просто "струсил" в этой ситуации. Харри убежден, что никакого нарушения правил в действиях Уэлбека не было.



"Тебе нужно, чтобы в важные моменты рефери не давал слабину. В важные моменты ты нуждаешься в стойком рефери, который не принимает ошибочные решения из-за давления".



"Данни Уэлбек просто стоял, а Де Хеа забрался на него. Он коснулся мяча, но, опускаясь, упал на Данни. Ни фола, ни чего-либо еще — он просто уронил мяч. Рефери струсил", — сообщил Кейн Sky Sports.



Меж тем сам Давид Де Хеа считает, что Уэлбек нарушал на нем правила, о чем сообщил главный тренер испанцев Луис Энрике.



"Я не мог видеть случившегося, это было сложно. Давид Де Хеа сказал мне, что на нем фолили. Если смотреть на матч целиком, то мы заслужили победу", — поведал Энрике.