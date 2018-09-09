Люк Шоу: "Я скоро вернусь!"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заверил, что не задержится надолго в лазарете после травмы головы, полученной в матче за сборную Англии против Испании.

Субботний матч Лиги Наций на "Уэмбли" был омрачен для англичан не только результатом (1:2), но и травмой Шоу, который в первом тайме отметился результативной передачей на Маркуса Рэшфорда.



23-летний защитник в воздухе столкнулся с Дани Карвахалем, а затем жестко приземлился на газон. После такого двойного удара Шоу потерял сознание и был унесен с поля на носилках и со специальным корсетом на шее.



Медики колдовали над Люком несколько минут, однако все оказалось не так плохо. Шоу не потребовалась немедленная госпитализация, а уже в раздевалке футболист окончательно пришел в себя и даже обратился к подписчикам в твиттере.



"Спасибо за всю вашу любовь и поддержку. Я в порядке и нахожусь в лучших руках. Я боец, поэтому я скоро вернусь!" — написал Шоу.