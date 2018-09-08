Англия проиграла дома испанцам
Сборная Англии стартовала в Лиге Наций с домашнего поражения от Испании — 1:2.
В стартовом составе "трех львов" нашлось место для отлично начавших сезон защитников Джо Гомеса и Люка Шоу. Джесси Лингард, Деле Алли и Маркус Рэшфорд вышли поддерживать капитана Харри Кейна.
В начале матча хозяева чуть лучше владели мячом, однако обе команды лишь присматривались и не рисковали. А затем соперники обменялись быстрыми голами.
На 11-й минуте Шоу промчался вперед по своему флангу, а затем сделал классную диагональную передачу низом на дальний край вратарской, где открылся Рэшфорд — 1:0.
Ответ последовал спустя две минуты. Тиаго Алькантара получил свободу на правом краю штрафной площади, а когда оказался вблизи лицевой линии, сделал короткую передачу назад на Сауля Ньигеса, который пробил в касание в ближний угол ворот — 1:1.
Англия весьма позитивно отреагировала на пропущенный гол, принявшись атаковать. В одном из эпизодов Кейн был сбит в штрафной, однако рефери не решился назначить пенальти.
А на 32-й минуте Испания повела в счете. Алькантара выполнил подачу со штрафного к ближней штанге, где оставленный без опеки Родриго Морено нанес удар в касание — 1:2.
Прошло еще три минуты, и счет едва вновь не стал равным. Рэшфорд головой замыкал подачу Лингарда, однако Давид Де Хеа не позволил партнеру по "Манчестер Юнайтед" оформить дубль. Игра была довольно веселой, слегка успокоившись ближе к перерыву.
Второй тайм начался с того, что Шоу получил травму головы, поборовшись в воздухе с Дани Карвахалем и жестко упав на газон. Люку зафиксировали шею специальным корсетом и унесли с поля на носилках, а в игру вошел Данни Роуз.
Травма Шоу деморализовала англичан, мяч перестал у них держаться, однако гости этим не воспользовались, не сумев доставить проблем Джордану Пикфорду.
Постепенно хозяева пришли в себя и стали атаковать. На 81-й минуте Рэшфорд на резком движении оторвался от защитника, но из убойной позиции пробил бесхитростно, и Де Хеа ногой отразил мяч.
Других провалов в обороне испанцы не допустили, отстояв победу. Гол вышедшего на замену Данни Уэлбека в компенсированное время засчитан не был из-за атаки на вратаря.
В первом тайме обе команды показали хороший футбол, определенно порадовав зрителя, однако Испания была лучше. После перерыва, особенно после травмы Люка Шоу, игра стала более закрытой и рваной, и Англия почти не имела реальных возможностей избежать поражения.
Сборная Англии — сборная Испании — 1:2 (1:2)
Голы: Рэшфорд 11 — Сауль 13, Родриго 32.
Англия: Пикфорд, Гомес, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Шоу (Роуз 53), Лингард, Хендерсон (Дайер 64), Алли, Рэшфорд (Уэлбек 90), Кейн.
Испания: Де Хеа, Карвахаль, Начо, Рамос, Алонсо (Мартинес 87), Сауль, Бускетс, Тиаго Алькантара (Роберто 80), Иско, Аспас (Асенсио 68), Родриго.
Предупреждения: Хендерсон, Шоу, Стоунс, Роуз — Карвахаль.
08.09.2018 23:45
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проиграли у себя в одну калитку мертвой Испании, которую уничтожила Россия на КМ18. все что нужно знать об уровне сборной Англии.
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Е6ать там серена концерт устраивает
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Оазис или касабиан?
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команда в атаке полная хуита, а он в середине тайма меняет хендерсона на дайера, который является номинальным защитником, при этом унылые алли и лингард доиграли матч до конца, просто гуру тактики
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Англия сыграла как ормения, то есть как гавно.
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гавёное судейство, кейн-фуфлыжник по сути-даже старридж лучше сыграл бы..вообще всю петушню-из сборной-нах..
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Пока в этой команде главенствуют такие клоуны как алли, кейн и Хэндерсон, ничего им не светит. Самое ужасное и будущее у них туманно с такими лалкамм как рашфорд, стерлинг да лингард
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100% гол в конце отобрали. Уэлбек теперь еще тыщу лет не забьет.
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Как обычно
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Реф петушок, последний гол был чист, англы ничейку заслужили минимально, но есть как есть, молодой коллектив, да и Де Хеа уже очухался видать в сборной
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Англия просто говно.
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Что там с Шоу?
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