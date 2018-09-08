Англия проиграла дома испанцам

Сборная Англии стартовала в Лиге Наций с домашнего поражения от Испании — 1:2.

В стартовом составе "трех львов" нашлось место для отлично начавших сезон защитников Джо Гомеса и Люка Шоу. Джесси Лингард, Деле Алли и Маркус Рэшфорд вышли поддерживать капитана Харри Кейна.



В начале матча хозяева чуть лучше владели мячом, однако обе команды лишь присматривались и не рисковали. А затем соперники обменялись быстрыми голами.



На 11-й минуте Шоу промчался вперед по своему флангу, а затем сделал классную диагональную передачу низом на дальний край вратарской, где открылся Рэшфорд — 1:0.



Ответ последовал спустя две минуты. Тиаго Алькантара получил свободу на правом краю штрафной площади, а когда оказался вблизи лицевой линии, сделал короткую передачу назад на Сауля Ньигеса, который пробил в касание в ближний угол ворот — 1:1.



Англия весьма позитивно отреагировала на пропущенный гол, принявшись атаковать. В одном из эпизодов Кейн был сбит в штрафной, однако рефери не решился назначить пенальти.



А на 32-й минуте Испания повела в счете. Алькантара выполнил подачу со штрафного к ближней штанге, где оставленный без опеки Родриго Морено нанес удар в касание — 1:2.



Прошло еще три минуты, и счет едва вновь не стал равным. Рэшфорд головой замыкал подачу Лингарда, однако Давид Де Хеа не позволил партнеру по "Манчестер Юнайтед" оформить дубль. Игра была довольно веселой, слегка успокоившись ближе к перерыву.



Второй тайм начался с того, что Шоу получил травму головы, поборовшись в воздухе с Дани Карвахалем и жестко упав на газон. Люку зафиксировали шею специальным корсетом и унесли с поля на носилках, а в игру вошел Данни Роуз.



Травма Шоу деморализовала англичан, мяч перестал у них держаться, однако гости этим не воспользовались, не сумев доставить проблем Джордану Пикфорду.



Постепенно хозяева пришли в себя и стали атаковать. На 81-й минуте Рэшфорд на резком движении оторвался от защитника, но из убойной позиции пробил бесхитростно, и Де Хеа ногой отразил мяч.



Других провалов в обороне испанцы не допустили, отстояв победу. Гол вышедшего на замену Данни Уэлбека в компенсированное время засчитан не был из-за атаки на вратаря.



В первом тайме обе команды показали хороший футбол, определенно порадовав зрителя, однако Испания была лучше. После перерыва, особенно после травмы Люка Шоу, игра стала более закрытой и рваной, и Англия почти не имела реальных возможностей избежать поражения.



Сборная Англии — сборная Испании — 1:2 (1:2)



Голы: Рэшфорд 11 — Сауль 13, Родриго 32.



Англия: Пикфорд, Гомес, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Шоу (Роуз 53), Лингард, Хендерсон (Дайер 64), Алли, Рэшфорд (Уэлбек 90), Кейн.



Испания: Де Хеа, Карвахаль, Начо, Рамос, Алонсо (Мартинес 87), Сауль, Бускетс, Тиаго Алькантара (Роберто 80), Иско, Аспас (Асенсио 68), Родриго.



Предупреждения: Хендерсон, Шоу, Стоунс, Роуз — Карвахаль.