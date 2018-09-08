Фил Невилл ненавидел мерсисайдские дерби

Бывший капитан "Эвертона" Фил Невилл заявил, что значимость мерсисайдских дерби чересчур завышена.

Невилл провел восемь лет на "Гудисон Парк", но за это время так и не понял, почему фанаты "Ливерпуля" и "Эвертона" придают такое важное значение местному дерби. По мнению Фила, оно крайне переоценено.



"Я ненавидел мерсисайдские дерби. Я думал, что их значимость чересчур преувеличивают. Город отсчитывал дни до этого матча, постоянно напоминая нам, насколько это важная игра".



"Мы подходили к дерби в полной уверенности в своих силах, но по факту преимущество всегда было за "Ливерпулем". Мы слишком много внимания уделяли борьбе, нам слишком сильно хотелось под кого-нибудь подкатиться. У меня сложилось впечатление, что это была единственная игра, в которой "Эвертон" хотел победить", - цитирует Невилла Sky Sports.