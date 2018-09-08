Фабрегас может перейти в "Милан" в январе

Сеск Фабрегас Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас уже в январе может перебраться в "Милан".

Фабрегас был важной фигурой в планах главного тренера "синих" Маурицио Сарри в предсезонный период, однако в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" месяц назад получил травму.

В данный момент 31-летний испанец уже приступил к тренировкам, но вернуться в старт ему будет затруднительно, ведь место Жоржиньо и Нголо Канте в команде не подлежит никакому сомнению. Кроме того, помимо Фабрегаса, Сарри также располагает Матео Ковачичем, Россом Баркли, Рубеном Лофтус-Чиком и Данни Дринкуотер.

Ситуация экс-полузащитника "Арсенала" и "Барселоны" усугубляется тем, что его контракт истекает уже в конце сезона. Если Сеску нет места в долгосрочных планах Сарри, то другой возможности, кроме как в январе, продать Фабрегаса уже не будет.

По информации Corriere dello Sport, эту ситуацию не оставил без вниманию "Милан". "Россонери" собираются сделать свое предложение по Фабрегасу в январе и уверены, что сам Сеск будет открыт к переезду в Италию.

Добавим, что у "Челси" и "Милана" сложились хорошие рабочие отношения. Минувшим летом "россонери" взяли в аренду у "синих" полузащитника Тьемуэ Бакайоко.



Метки Милан, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2018 22:00

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  1. danny949494 08.09.2018 22:03 # danny949494
    Весь мусор сливаем в Милан. Торрес, Бакайоко, а теперь Сеск. Норм так.

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