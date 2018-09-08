Сарри: "Буду сражаться за титул до конца"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри пообещал болельщикам своего клуба, что будет сражаться за титул Премьер-Лиги "до конца".

Как известно, прошлый сезон "синие" завершили только на пятой позиции, а летом сильно затянули со сменой главного тренера и от того никак не могли начать работу на трансферном рынке.



В силу этих причин "Челси" изначально не назывался среди фаворитов на чемпионство, однако на старте кампании подопечные Сарри превосходят ожидания, демонстрируя 100-процентный результат после четырех туров. Несмотря на суровую конкуренцию, Маурицио всерьез настроен поспорить за титул.



"Манчестер Сити" третий год работает с Гвардиолой, и они способны замахнуться не только на еще один титул, но и на Лигу Чемпионов. Также есть "Ливерпуль", который добился огромного прогресса при Клоппе".



"Я буду сражаться до конца за английский титул. Мне повезло обладать отличной командой".



"Постепенно, один за другим, я поговорил со всеми игроками, ведь из-за Чемпионата Мира последние из них вернулись на неделе перед стартовым матчем против "Хаддерсфилда". Однако нужно отдать им должное, потому что они превосходные игроки".



"С возрастом я понял, что игроков делает чемпионами их стремление работать и их скромность", — цитирует Сарри Daily Star.