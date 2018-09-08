Терри отводит "Юнайтед" максимум четвертое место

Бывший капитан "Челси" Джон Терри не уверен, что "Манчестер Юнайтед" финиширует в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.

Терри несколько лет выступал под руководством Жозе Моуриньо в "Челси", но не верит, что португалец приведет "Юнайтед" к чемпионскому титулу. Джон отдает "красным дьяволам" максимум четвертое место в Премьер-Лиге.



"В "Челси" он тренировал больших личностей вроде Фрэнка Лэмпарда, Дидье Дрогба, Эшли Коула и Михаэля Баллака. Я сомневаюсь, что такие есть в "Манчестер Юнайтед". Жозе нужны игроки, которые выкладываются без остатка".



"Я уверен, что он добьется успеха, но на это потребуется время. На мой взгляд, титул разыграют "Сити", "Челси" и "Ливерпуль". Соответственно, "Юнайтед" останется борьба с "Тоттенхэмом" за четвертое место", - сообщил Терри в интервью Daily Mail.