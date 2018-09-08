Хави Грасия: "Уотфорд может стать новым "Лестером"

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия заявил, что видит сходство между своей командой и "Лестером" образца чемпионского сезона 2015/16.

Три года назад шансы "лис" на победу в Премьер-Лиге оценивались как 5000 к 1, однако ведомая Клаудио Раньери команда преподнесла сенсацию, опередив всех признанных фаворитов в борьбе за титул.



Неожиданным претендентом на чемпионство в этом сезоне может стать "Уотфорд", который стартовал с четырех побед в четырех матчах. Грасия, признанный Тренером Месяца по итогам августа, считает, что "шершни" способны повторить путь того "Лестера".



"Мы так хорошо стартовали в Премьер-Лиге, что можем рассматриваться новым "Лестером". Я не боюсь сравнивать "Лестер" и "Уотфорд". Я всегда реалистично оцениваю ситуацию — и после четырех побед подряд, и после четырех поражений".



"Лидировать в таблице после четырех матчей можно, но делать это после 25 будет гораздо сложнее. Даже если бы мы играли в Испании, это было бы сложнее. Мы должны насладиться моментом и вкусить его, потому что мы трудились ради этого и заслужили это".



"Я в восторге по поводу атмосферы, которая сейчас есть вокруг клуба, команды и болельщиков. Это замечательно. "Уотфорд" — это команда, которая, наконец, утвердилась в качестве постоянного участника Премьер-Лиги. До этого мы постоянно вылетали и повышались в классе, но теперь мы здесь, чтобы остаться", — сообщил Грасия The Sun.