Хави Грасия: "Уотфорд может стать новым "Лестером"

Хави Грасия Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия заявил, что видит сходство между своей командой и "Лестером" образца чемпионского сезона 2015/16.

Три года назад шансы "лис" на победу в Премьер-Лиге оценивались как 5000 к 1, однако ведомая Клаудио Раньери команда преподнесла сенсацию, опередив всех признанных фаворитов в борьбе за титул.

Неожиданным претендентом на чемпионство в этом сезоне может стать "Уотфорд", который стартовал с четырех побед в четырех матчах. Грасия, признанный Тренером Месяца по итогам августа, считает, что "шершни" способны повторить путь того "Лестера".

"Мы так хорошо стартовали в Премьер-Лиге, что можем рассматриваться новым "Лестером". Я не боюсь сравнивать "Лестер" и "Уотфорд". Я всегда реалистично оцениваю ситуацию — и после четырех побед подряд, и после четырех поражений".

"Лидировать в таблице после четырех матчей можно, но делать это после 25 будет гораздо сложнее. Даже если бы мы играли в Испании, это было бы сложнее. Мы должны насладиться моментом и вкусить его, потому что мы трудились ради этого и заслужили это".

"Я в восторге по поводу атмосферы, которая сейчас есть вокруг клуба, команды и болельщиков. Это замечательно. "Уотфорд" — это команда, которая, наконец, утвердилась в качестве постоянного участника Премьер-Лиги. До этого мы постоянно вылетали и повышались в классе, но теперь мы здесь, чтобы остаться", — сообщил Грасия The Sun.



Метки Грасия, Лестер, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2018 19:00

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  1. zzspurs 08.09.2018 19:46 # zzspurs
    Скорее новым бернли станут...

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  2. dallaslp 08.09.2018 19:39 # dallaslp
    а может и не стать

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  3. nikas 08.09.2018 19:30 # nikas
    Обыграли на шару нижесредних. Гы... Ща придут другие соперники. Газон покажется раем.

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  4. chebrec 08.09.2018 19:06 # chebrec
    Щас нет
    Такой лофы не будет

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