Ингс хочет вернуться в сборную Англии

Нападающий Данни Ингс надеется, что переход в "Саутгемптон" поможет ему вернуться в сборную Англии.

Минувшим летом Ингс, наконец, покинул "Ливерпуль", где не имел регулярной игровой практики и подолгу задерживался в лазарете. Данни надеется, что игра за "Саутгемптон" поможет ему вернуться в сборную, карьеру в которой на прошлой неделе завершил его конкурент по позиции Джейми Варди.



"Играть матчи подряд остается — это по-прежнему приоритетная цель для меня, ради этого я переходил в "Саутгемптон". Мысль о возвращении в сборную Англии тоже сидит у меня в голове. Я никогда не отказывался от своей мечты".



"Я понимаю, что в нашей стране много талантов, но вы знаете, что я никогда не сдаюсь. Это будет серьезный вызов, но я хочу играть как можно больше матчей", - цитирует Ингса Evening Standard.