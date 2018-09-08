Лерой Сане стал отцом

Истинной причиной внезапного отъезда вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане из лагеря сборной Германии оказалось рождение дочери.

Появившись на замену в матче против сборной Франции в минувшую пятницу, Сане не остался с немцами на игру против Перу. Сообщалось, что Лерой поговорил с главным тренером национальной команды Йоахимом Левом и уехал домой по причинам "личного характера".



Появились подозрения, что у Сане случился какой-то конфликт с Левом. Например, на старте этого сезона ходили слухи о том, что наставник "горожан" Хосеп Гвардиола потребовал от Лероя работать упорнее. Это же на днях посоветовал молодому игроку его партнер по сборной Тони Кроос.



В реальности все оказалось гораздо прозаичнее. Сегодня 22-летний вингер объявил, что стал отцом, а также поблагодарил Лева и сборную Германии за возможность наблюдать за появлением своей дочери на свет.