Лерой Сане стал отцом

Лерой Сане Истинной причиной внезапного отъезда вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане из лагеря сборной Германии оказалось рождение дочери.

Появившись на замену в матче против сборной Франции в минувшую пятницу, Сане не остался с немцами на игру против Перу. Сообщалось, что Лерой поговорил с главным тренером национальной команды Йоахимом Левом и уехал домой по причинам "личного характера".

Появились подозрения, что у Сане случился какой-то конфликт с Левом. Например, на старте этого сезона ходили слухи о том, что наставник "горожан" Хосеп Гвардиола потребовал от Лероя работать упорнее. Это же на днях посоветовал молодому игроку его партнер по сборной Тони Кроос.

В реальности все оказалось гораздо прозаичнее. Сегодня 22-летний вингер объявил, что стал отцом, а также поблагодарил Лева и сборную Германии за возможность наблюдать за появлением своей дочери на свет.



Метки Манчестер Сити, Сане, сборная Германии

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2018 17:00

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  1. kos9k 08.09.2018 18:00 # kos9k
    хоть тут попал

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  2. brown-ale 08.09.2018 17:42 # brown-ale
    Может повзрослеет теперь.

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  3. muchampion 08.09.2018 17:05 # muchampion
    да всем посрать на этого лошка

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