Куртуа пожелал "Челси" выиграть Премьер-Лигу

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа заявил, что всегда будет любить "Челси". Заодно бельгиец пожелал "синим" выиграть Премьер-Лигу.

По словам Куртуа, ему жаль, во что вылился процесс по его переходу из "Челси" в "Реал". Тибо не хотел расстраивать болельщиков "синих", но уверен: большинство фанатов одобрили его поступок.



"Мне очень жаль, что все так закончилось. К сожалению, многие не знают всей правды. А правда такова, что я принял решение еще в марте и известил об этом клуб. Я думал, что они смирились с моим уходом, поэтому не собирался возвращаться назад. Кто-то воспринял это как забастовку".



"Я не хотел, чтобы ситуация развивалась подобным образом, ведь я по-прежнему люблю "Челси". Мне нравилось играть там, я был счастлив, когда мы выиграли Премьер-Лигу, Кубок Лиги и Кубок Англии".



"Кто-то из журналистов сказал, что я ушел, потому что посчитал игроков "Реала" сильнее. Я не имел это в виду. Я лишь сказал, что тренировки здесь проходят в более высоком темпе".



"Что касается трансфера, то у меня появился шанс вернуться к детям, и я не мог его упустить. Я знаю, что большинство болельщиков "Челси" поддержали меня и поняли мое решение. Я желаю им всего наилучшего, и надеюсь, что они выиграют Премьер-Лигу", - сообщил Куртуа Sky Sports.