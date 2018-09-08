Райола обсудит возвращение Погба в "Ювентус"
Уже в декабре агент Мино Райола встретится с боссами "Ювентуса", чтобы обсудить возвращение в клуб полузащитника Поля Погба.
На этой неделе Погба намекнул, что в скором времени покинет "Манчестер Юнайтед". Поль помирился с главным тренером Жозе Моуриньо, но их отношения все еще далеки от идеала.
Француз заверил, что проведет этот сезон на "Олд Траффорд", однако издание Tuttosport утверждает, что Райола готов позаботится о будущем своего клиента и уже по ходу кампании обсудит переезд Поля обратно в "Ювентус".
Издание утверждает, что "Юнайтед" не будет стоять на пути Погба, а туринский клуб хочет обойти в борьбе за бывшего игрока "Барселону" и ПСЖ. Скорее всего, сделка состоится следующим летом.
08.09.2018 15:00
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на фото: поленопенальтист говорит ехидно улыбающемуся жырному- мы снова поимеем на бабло обосцанных скамовских лохов из помойки
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Ройола за деньги от трансфера Погбецо купил себе виллу Дон-Карлеоне со всеми райскими шлюшками и живёт на полную катушку. А Погбецо бегает в старом сарайе с крысами и неграми. Жаль негритёнка
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