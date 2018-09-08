Райола обсудит возвращение Погба в "Ювентус"

Погба и Райола Уже в декабре агент Мино Райола встретится с боссами "Ювентуса", чтобы обсудить возвращение в клуб полузащитника Поля Погба.

На этой неделе Погба намекнул, что в скором времени покинет "Манчестер Юнайтед". Поль помирился с главным тренером Жозе Моуриньо, но их отношения все еще далеки от идеала.

Француз заверил, что проведет этот сезон на "Олд Траффорд", однако издание Tuttosport утверждает, что Райола готов позаботится о будущем своего клиента и уже по ходу кампании обсудит переезд Поля обратно в "Ювентус".

Издание утверждает, что "Юнайтед" не будет стоять на пути Погба, а туринский клуб хочет обойти в борьбе за бывшего игрока "Барселону" и ПСЖ. Скорее всего, сделка состоится следующим летом.




Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Райола, Ювентус

Автор foxmcfc   

Дата 08.09.2018 15:00

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  1. frisby 08.09.2018 15:37 # frisby
    на фото: поленопенальтист говорит ехидно улыбающемуся жырному- мы снова поимеем на бабло обосцанных скамовских лохов из помойки

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  2. largo-winch 08.09.2018 15:33 # largo-winch
    Ройола за деньги от трансфера Погбецо купил себе виллу Дон-Карлеоне со всеми райскими шлюшками и живёт на полную катушку. А Погбецо бегает в старом сарайе с крысами и неграми. Жаль негритёнка

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