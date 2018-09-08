Касорла поблагодарил Венгера за поддержку

Бывший плеймейкер "Арсенала" Санти Касорла поблагодарил Арсена Венгера за то, что тот не отвернулся от него в непростой момент.

Когда у Касорлы только начались проблемы со здоровьем, Венгер распорядился продлить контракт с испанцем, несмотря на то, что Санти мог больше не сыграть в футбол, как предсказывали врачи. В интервью The Guardian полузащитник поблагодарил француза за такой жест.



"Арсен всегда меня поддерживал. Перед первой операцией он продлил мой контракт, это был невероятный жест с его стороны. Он сказал, чтобы я не отвлекался на посторонние дела и сконцентрировался бы на своем здоровье".



"Это помогло мне, я начал восстанавливаться без всякого страха. Я буду всегда ему благодарен", - рассказал Касорла, ныне выступающий за "Вильярреал".