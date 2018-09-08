Терри отправился на медобследование в "Спартак"

Бывший капитан "Челси" Джон Терри проходит медицинское обследование перед тем, как присоединиться к московскому "Спартаку".

37-летний ветеран находился без клуба после расставания с "Астон Виллой" в конце прошлого сезона. Терри не испытывал недостатка в предложениях, но выбрал один из наиболее экзотических вариантов.



Как сообщает Sky Italia, англичанин уже проходит медицинское обследование. Если рутинная процедура не выявит у Джона никаких проблем со здоровьем, Терри подпишет с московским клубом контракт.



Отметим, что главным тренером "Спартака" является Массимо Каррера, ранее в своей карьере ассистировавший экс-наставнику "Челси" Антонио Конте. Итальянец видит в Терри замену для выбывшего из-за травмы Самюэля Жиго.