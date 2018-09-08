Терри отправился на медобследование в "Спартак"
Бывший капитан "Челси" Джон Терри проходит медицинское обследование перед тем, как присоединиться к московскому "Спартаку".
37-летний ветеран находился без клуба после расставания с "Астон Виллой" в конце прошлого сезона. Терри не испытывал недостатка в предложениях, но выбрал один из наиболее экзотических вариантов.
Как сообщает Sky Italia, англичанин уже проходит медицинское обследование. Если рутинная процедура не выявит у Джона никаких проблем со здоровьем, Терри подпишет с московским клубом контракт.
Отметим, что главным тренером "Спартака" является Массимо Каррера, ранее в своей карьере ассистировавший экс-наставнику "Челси" Антонио Конте. Итальянец видит в Терри замену для выбывшего из-за травмы Самюэля Жиго.
08.09.2018 13:00
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Последние комментарии:
Будем болеть за Сраптак.
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Вот это поворот.. Неожиданно. Отличный выбор, Джон!
Спартак команда легендарная. Чтобы там конюхи или голубые мешки не говорили.
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так низко еще не одну лигенду клуба не опускали
ну это же чёлчей
середняк
им пойдёт
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На чужими женами?))
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Легендарный игрок для легендарного клуба.
Всё правильно
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Жаль.. мог против клуба Лемпарда сыграть за АВ.. ну в Спартаке больше платят.
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Новые санкции от Англии(
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не позавидуешь Терри, в бомжатнике придется жить, думаю он оттуда быстро свалит в уютную Англию или еще куда
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