Терри отправился на медобследование в "Спартак"

Джон Терри Бывший капитан "Челси" Джон Терри проходит медицинское обследование перед тем, как присоединиться к московскому "Спартаку".

37-летний ветеран находился без клуба после расставания с "Астон Виллой" в конце прошлого сезона. Терри не испытывал недостатка в предложениях, но выбрал один из наиболее экзотических вариантов.

Как сообщает Sky Italia, англичанин уже проходит медицинское обследование. Если рутинная процедура не выявит у Джона никаких проблем со здоровьем, Терри подпишет с московским клубом контракт.

Отметим, что главным тренером "Спартака" является Массимо Каррера, ранее в своей карьере ассистировавший экс-наставнику "Челси" Антонио Конте. Итальянец видит в Терри замену для выбывшего из-за травмы Самюэля Жиго.




Метки Спартак, Терри

Автор foxmcfc   

Дата 08.09.2018 13:00

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  1. chelsea-super 08.09.2018 14:39 # chelsea-super
    Будем болеть за Сраптак.

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  2. scouser2005 08.09.2018 14:13 # scouser2005
    Вот это поворот.. Неожиданно. Отличный выбор, Джон!
    Спартак команда легендарная. Чтобы там конюхи или голубые мешки не говорили.

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  3. blackdreamer 08.09.2018 14:00 # blackdreamer
    так низко еще не одну лигенду клуба не опускали
    ну это же чёлчей
    середняк
    им пойдёт

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  4. makeewadim 08.09.2018 13:24 # makeewadim
    На чужими женами?))

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  5. royal-arsenal 08.09.2018 13:22 # royal-arsenal
    Легендарный игрок для легендарного клуба.
    Всё правильно

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  6. olegxit 08.09.2018 13:10 # olegxit
    Жаль.. мог против клуба Лемпарда сыграть за АВ.. ну в Спартаке больше платят.

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  7. shakur 08.09.2018 13:09 # shakur
    Новые санкции от Англии(

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  8. bezviz 08.09.2018 13:08 # bezviz
    не позавидуешь Терри, в бомжатнике придется жить, думаю он оттуда быстро свалит в уютную Англию или еще куда

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