Саутгейт знает, как сделать сборную Англии еще сильнее
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, за счет чего команда "трех львов" может сделать качественный шаг вперед.
Минувшим летом англичане превзошли ожидания, добравшись до полуфинала Чемпионата Мира. Отличной игрой в России команда "трех львов" впервые за долгие годы сплотила вокруг себя всю страну.
Перед старом Лиги Наций Саутгейт выразил уверенность, что эту сборную можно сделать еще сильнее. Накануне матча с Испанией тренер рассказал, что именно команде стоит улучшить.
"В первую очередь мы можем прибавить в позиционной атаке. Нам нужно смелее владеть мячом, занимать правильные позиции, а еще прессинговать после потери и быть агрессивнее в защите".
"Мы изучили видео по Чемпионату Мира, поделились с игроками статистикой. Это лишь дополнило картину, и заставило нас еще усерднее работать на тренировках", - сообщил Саутгейт Daily Mirror.
08.09.2018 12:00
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