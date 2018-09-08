Беллерин: "Люди называли меня лесбиянкой"

Эктор Беллерин Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин признался, что его задевают оскорбления, особенно в социальных сетях.

Преодолев путь от юниора до твердого игрока стартового состава, Беллерин значительно повысил уровень ожиданий к себе. Поэтому 23-летний испанец регулярно подвергается критике, когда не показывает своего лучшего футбола.

Порой эта критика переходит в оскорбления, и Эктору сложно с этим мириться. Защитнику даже пришлось на время удалить твиттер со своего смартфона.

"Такие вещи могут быть очень оскорбительными. Большинство оскорблений сыпятся на тебя онлайн, но иногда ты слышишь их и на стадионе".

"Люди называли меня "лесбиянкой" за то, что я отращиваю волосы. Также были некоторые гомофобные оскорбления. Я научился быть толстокожим к такого рода вещам, но они все равно могут задевать тебя. Когда это повторяется снова и снова, ты слегка начинаешь сомневаться в себе".

"Проблема в том, что у людей есть представление, как должен выглядеть футболист, как они должны себя вести, как они должны разговаривать".

"Если ты выглядишь немного иначе, то становишься мишенью. На тебя давят, чтобы ты стал таким, как все. Это очень опасно. В жизни ты должен иметь возможность выражать себя, ведь это делает людей счастливее".

"Это палка о двух концах. Когда я только пробился в состав "Арсенала", ожидания были очень низки, поэтому я часто производил на людей впечатление, играя хорошо".

"Но затем меня стали жестко критиковать, когда я играю плохо. Хуже всего было полтора года назад. Многие люди говорят тебе приятные вещи, но это естественно, что твое внимание привлекает негатив".

"Я на время удалил приложения с социальными сетями. Позже я решил вернуться. Твиттер — отличный источник информации. Каждый день я учусь лучше взаимодействовать с оскорблениями", — сообщил Беллерин The Times.

Также Эктор рассказал, что не может представить себе игрока в Премьер-Лиге, который бы открыто назвал себя геем.

"Невозможно, чтобы кто-нибудь мог открыто быть геем в футболе. Некоторые из болельщиков не готовы. Когда это случилось в регби с валлийским игроком (Гаретом Томасом) люди проявили уважение. Болельщики с уважением отнеслись к его решению".

"В футболе культура другая. Такого рода оскорбления могут быть очень личными, очень злобными, особенно со стороны игроков соперника", — добавил Беллерин.



Метки Арсенал, Беллерин, Интернет

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2018 11:00

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  1. heyoung 08.09.2018 12:38 # heyoung
    Клуб 2 лезбухи

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  2. largo-winch 08.09.2018 12:33 # largo-winch
    в нашем районе он давно стал бы проституткой

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  3. gidro-met 08.09.2018 12:19 # gidro-met
    главное, что клуб выбрал себе по масти

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  4. kos9k 08.09.2018 12:10 # kos9k
    пидора называют лесбиянкой, это действительно низко

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  5. electric 08.09.2018 12:01 # electric
    Интересно, кто его шпилит в аснле. Шкодран или езиль?

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  6. royal-arsenal 08.09.2018 11:58 # royal-arsenal
    Эктор правильно высказался! В жопу завистников!

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  7. edgarkuznetsov 08.09.2018 11:55 # edgarkuznetsov
    Не только называли ,да и ща считают

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  8. papka-legend 08.09.2018 11:40 # papka-legend
    я бы вдул ему

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  9. alexsander 08.09.2018 11:40 # alexsander
    "это палка о двух концах"... Точно.
    Его и его бой френда конец

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  10. dallaslp 08.09.2018 11:26 # dallaslp
    спалился по-тупому

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  11. rusik1978 08.09.2018 11:24 # rusik1978
    Ну по ходу он ещё больше подозрений нахлабучил. Теперь точно затравят)

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  12. dragonishka 08.09.2018 11:24 # dragonishka
    Мне показалось, или он завуалированно подтвердил, что он гей?

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  13. fanat-united 08.09.2018 11:22 # fanat-united
    Типичный игрок арсенала

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  14. saxon 08.09.2018 11:17 # saxon
    +стиль -трофеи

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  15. stilinski 08.09.2018 11:15 # stilinski
    Блять, на фото Йоко Оно - ещё бы

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  16. puhovik-vengera 08.09.2018 11:04 # puhovik-vengera
    Камингаутнулся нечаяно Балерина

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