Беллерин: "Люди называли меня лесбиянкой"

Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин признался, что его задевают оскорбления, особенно в социальных сетях.

Преодолев путь от юниора до твердого игрока стартового состава, Беллерин значительно повысил уровень ожиданий к себе. Поэтому 23-летний испанец регулярно подвергается критике, когда не показывает своего лучшего футбола.



Порой эта критика переходит в оскорбления, и Эктору сложно с этим мириться. Защитнику даже пришлось на время удалить твиттер со своего смартфона.



"Такие вещи могут быть очень оскорбительными. Большинство оскорблений сыпятся на тебя онлайн, но иногда ты слышишь их и на стадионе".



"Люди называли меня "лесбиянкой" за то, что я отращиваю волосы. Также были некоторые гомофобные оскорбления. Я научился быть толстокожим к такого рода вещам, но они все равно могут задевать тебя. Когда это повторяется снова и снова, ты слегка начинаешь сомневаться в себе".



"Проблема в том, что у людей есть представление, как должен выглядеть футболист, как они должны себя вести, как они должны разговаривать".



"Если ты выглядишь немного иначе, то становишься мишенью. На тебя давят, чтобы ты стал таким, как все. Это очень опасно. В жизни ты должен иметь возможность выражать себя, ведь это делает людей счастливее".



"Это палка о двух концах. Когда я только пробился в состав "Арсенала", ожидания были очень низки, поэтому я часто производил на людей впечатление, играя хорошо".



"Но затем меня стали жестко критиковать, когда я играю плохо. Хуже всего было полтора года назад. Многие люди говорят тебе приятные вещи, но это естественно, что твое внимание привлекает негатив".



"Я на время удалил приложения с социальными сетями. Позже я решил вернуться. Твиттер — отличный источник информации. Каждый день я учусь лучше взаимодействовать с оскорблениями", — сообщил Беллерин The Times.



Также Эктор рассказал, что не может представить себе игрока в Премьер-Лиге, который бы открыто назвал себя геем.



"Невозможно, чтобы кто-нибудь мог открыто быть геем в футболе. Некоторые из болельщиков не готовы. Когда это случилось в регби с валлийским игроком (Гаретом Томасом) люди проявили уважение. Болельщики с уважением отнеслись к его решению".



"В футболе культура другая. Такого рода оскорбления могут быть очень личными, очень злобными, особенно со стороны игроков соперника", — добавил Беллерин.