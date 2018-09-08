Саутгейт считает Кейна лучшим 9-м номером в мире

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что в его глазах Харри Кейн из "Тоттенхэма" является лучшим центральным нападающим мира.

Несмотря на то, что Кейн стал лучшим бомбардиром Чемпионата Мира в России с шестью голами, его игра на турнире, особенно на поздних стадиях, оставила немало вопросов.



Однако лично Саутгейт не может назвать другого чистого нападающего, который был бы лучше Кейна. При этом Гарет считает, что Харри еще не достиг своего пика.



"Если взглянуть на других 9-х номеров в мире — Месси и Роналду являются игроками другого типа — то я не вижу никого лучше".



"Будучи игроком, к тебе всегда существуют вопросы и сомнения насчет выхода на более высокий уровень. Причина, по которой я сделал его капитаном, заключается в том, что он обладает стремлением постоянно совершенствоваться. Это свойственно самым лучшим".



"Они хотят постоянно побеждать, влиять на исход важных матчей, выигрывать трофеи. Именно это я наблюдаю в Харри на протяжении пяти лет работы с ним. Я не вижу никаких признаков ослабевания его жажды и амбиций. Он приближается к пику своей карьеры", — цитирует Саутгейта Daily Mail.