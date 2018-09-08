Робертсон считает Азара одним из пяти лучших игроков мира
Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон считает, что плеймейкер "Челси" Эден Азар находится в пятерке лучших игроков мира.
Накануне вечером Азар вместе со сборной Бельгии разгромил шотландцев, капитаном которых был как раз Робертсон. Эден провел отличный матч и записал на свое имя один из голов — 0:4.
Меж тем Робертсон еще до матча предупреждал соотечественников насчет Азара, основываясь на своих наблюдениях во время выступлений в Премьер-Лиге.
"Он в числе лучших. Я бы сказал, что в данную минуту он в топ-5 лучших игроков мира".
"Я играл против него много раз, и даже если порой он незаметен, то в любой момент может взять и решить судьбу матча. Он особенный. В мире есть не так много игроков, которые могут за раз обыграть двух-трех защитников, это особый навык", — цитирует Робертсона Daily Mail.
08.09.2018 09:00
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Давно известно, что Роббо тяжело переживает поражения
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странно, местные колбасоиды считают одним из пяти лучших в мире какого то роббо. вот давничи
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