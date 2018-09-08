Робертсон считает Азара одним из пяти лучших игроков мира

Эден Азар Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон считает, что плеймейкер "Челси" Эден Азар находится в пятерке лучших игроков мира.

Накануне вечером Азар вместе со сборной Бельгии разгромил шотландцев, капитаном которых был как раз Робертсон. Эден провел отличный матч и записал на свое имя один из голов — 0:4.

Меж тем Робертсон еще до матча предупреждал соотечественников насчет Азара, основываясь на своих наблюдениях во время выступлений в Премьер-Лиге.

"Он в числе лучших. Я бы сказал, что в данную минуту он в топ-5 лучших игроков мира".

"Я играл против него много раз, и даже если порой он незаметен, то в любой момент может взять и решить судьбу матча. Он особенный. В мире есть не так много игроков, которые могут за раз обыграть двух-трех защитников, это особый навык", — цитирует Робертсона Daily Mail.



Метки Азар, Ливерпуль, Робертсон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2018 09:00

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  1. shakur 08.09.2018 09:57 # shakur
    Давно известно, что Роббо тяжело переживает поражения

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  2. gio 08.09.2018 09:08 # gio
    странно, местные колбасоиды считают одним из пяти лучших в мире какого то роббо. вот давничи

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