Робертсон считает Азара одним из пяти лучших игроков мира

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон считает, что плеймейкер "Челси" Эден Азар находится в пятерке лучших игроков мира.

Накануне вечером Азар вместе со сборной Бельгии разгромил шотландцев, капитаном которых был как раз Робертсон. Эден провел отличный матч и записал на свое имя один из голов — 0:4.



Меж тем Робертсон еще до матча предупреждал соотечественников насчет Азара, основываясь на своих наблюдениях во время выступлений в Премьер-Лиге.



"Он в числе лучших. Я бы сказал, что в данную минуту он в топ-5 лучших игроков мира".



"Я играл против него много раз, и даже если порой он незаметен, то в любой момент может взять и решить судьбу матча. Он особенный. В мире есть не так много игроков, которые могут за раз обыграть двух-трех защитников, это особый навык", — цитирует Робертсона Daily Mail.