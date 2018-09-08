Итан Ампаду хочет стать основным игроком в "Челси"

17-летний полузащитник "Челси" Итан Ампаду заявил о своих амбициях ворваться в основной состав "синих" в этом сезоне.

В прошлом сезоне Ампаду сыграл семь матчей за "Челси" при Антонио Конте, но возможности проявить себя при новом тренере лондонцев Маурицио Сарри пока не имел.



Зато Итан показал себя во всей красе в минувший четверг, поспособствовав победе сборной Уэльса над Ирландией со счетом 4:1 в рамках Лиги Наций. Теперь Ампаду надеется, что Сарри не оставит это без внимания и даст ему шанс в первой команде.



"С одной стороны можно сказать, что я разочарован, но в то же время я набираюсь опыта, тренируясь вместе с классными игроками".



"Я просто стараюсь прибавить, чтобы ворваться в основной состав. Таковы мои планы на этот сезон. Я хочу показать тренеру, на что способен", — цитирует Ампаду Sky Sports.