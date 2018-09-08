У Терри осталось "незаконченное дело" в "Астон Вилле"

Защитник Джон Терри заявил, что не собирается завершать игровую карьеру, и намекнул на возвращение в "Астон Виллу", где у него осталось "незаконченное дело".

Напомним, Терри находится без клуба с конца прошлого сезона. Потерпев поражение в финале плей-офф Чемпионшипа и столкнувшись с серьезными финансовыми проблемами, "Астон Вилла" была вынуждена попрощаться с ветераном, который оказывал большую нагрузку на зарплатную ведомость бирмингемцев.



В последнее время 37-летнего англичанина сватали в различные клубы, включая "Манчестер Юнайтед" и "Спортинг", однако Джон открыт к тому, чтобы воссоединиться с "вилланами" и все-таки помочь им вернуться в Премьер-Лигу.



"Я наслаждался пребыванием в "Астон Вилле". Я все еще глубоко огорчен, что мы не вышли в Премьер-Лигу. Тренер, игроки и болельщики были невероятны со мной, но я ненавижу проигрывать и чувствую, что у меня осталось незаконченное дело там".



"Стив Брюс отличный человек, и я надеюсь, что с поддержкой новых владельцев он вернет клуб назад в Премьер-Лигу".



"Не поймите меня неправильно. Если я уже не сыграю, то буду вполне доволен своей невероятной карьерой, но я по-прежнему голоден и готов продолжать играть, если все будет правильно. Правильно для меня и моей семьи", — сообщил Терри Daily Mail.