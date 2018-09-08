Рамос: "Моя совесть чиста по поводу того вечера"

Защитник "Реала" Серхио Рамос заявил, что его совесть чиста по поводу инцидента в финале Лиги Чемпионов, когда нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму плеча.

Напомним, Рамос оказал ключевое влияние на исход финального матча Лиги Чемпионов, швырнув Салаха на газон, вследствие чего Мохамед вывихнул плечо, а также нанес сотрясение голкиперу "красных" Лориса Кариусу.



В субботу 32-летний Рамос, которого главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "рестлером", выведет сборную Испании с капитанской повязкой на "Уэмбли", чтобы сыграть матч Лиги Наций против англичан. Серхио не переживает по поводу того, какой прием ему окажут здесь.



"Я особо не беспокоюсь насчет этого. Конечно, у меня никогда не было желания навредить сопернику на футбольном поле, поэтому моя совесть числа по поводу того, что я сделал тем вечером. Это совершенно на меня не повлияет. Я знаю, что английские болельщики отнесутся к игрокам так, как те заслуживают, поэтому я ничуть не переживаю", — цитирует Рамоса The Telegraph.