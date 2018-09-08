Анонс матча Англия — Испания

В субботу вечером сборная Англии возьмет старт в новом турнире УЕФА под названием Лига Наций. Первым соперником "трех львов" станет Испания.

Минувшим летом англичане под руководством Гарета Саутгейта вошли в четверку лучших национальных команд мира, остановившись в шаге от финала ЧМ-2018 в России.



На своей пресс-конференции в преддверии матча с испанцами, которые в России сошли с дистанции уже в первом раунде плей-офф, Саутгейт много говорил о том, что англичанам важно продолжить свое развитие, опираясь на полученный ранее опыт.



"Теперь в приоритете развитие команды, нам нужно становиться лучше. Летом ты был нацелен на результаты, теперь важно совершенствоваться и улучшать свою игру. В следующие несколько месяцев мы должны добавить в тактическом отношении и проверить себя против ряда команд топ-уровня".



"Мы блестяще выступили летом, и замечательно, что каждый из нас чувствует, что его успехи оценили по достоинству. Но лето закончилось, и нам нужно сделать следующий шаг, откликнуться на новые вызовы".



"Спорт не стоит на месте ни для кого. Ты должен двигаться вперед, постоянно развиваться, лучше готовя себя к конкуренции", — говорил Саутгейт.



Англия выиграла только три из 12 последних матчей против Испании, потерпев шесть поражений.



Англия не забивала в шести из девяти последних встреч с Испанией, но в последней из них — в ноябре 2016 — отличилась сразу дважды (2:2).



Англия потерпела только одно поражение в восьми встречах с Испанией на "Уэмбли" — 1:2 в мате 1981 (еще 5 побед, 2 ничьи).



Англия выиграла все 14 последних матчей на "Уэмбли" соревновательного характера. Эта серия берет начало в октябре 2012.



Англия не знает поражений уже 24 соревновательных матча кряду на "Уэмбли" — с поражения 2:3 от Хорватии в ноябре 2007.



После поражения от итальянцев на Евро-2016 Испания не проигрывает уже 24 матча кряду, включая 15 побед.



Испания забивала в каждом из 24 последних матчей — всего 68 голов при лишь 19 пропущенных.



Нападающий англичан Харри Кейн забил 14 голов в 13 первых матчах за национальную команду, но в трех последних ни разу не отличился.



Из числа вызванных игроков Саутгейт лишился Адама Лалланы и Рахима Стерлинга, что может открыть дорогу в стартовый состав Маркусу Рэшфорду. Люк Шоу имеет все шансы выйти на левый фланг обороны.



Лига Наций. Группа A4. 1-й тур

Сборная Англии — сборная Испании

Лондон. Стадион "Уэмбли". 21:45 Онлайн-трансляция



