Кейн: "Я мог выступить лучше на ЧМ-2018"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что не может был полностью удовлетворен своей игрой за сборную Англии на Чемпионате Мира в России.

На минувшем мундиале Кейн записал на свое имя шесть голов, однажды огорчив Колумбию, оформив дубль против Туниса и сделав хет-трик против Панамы. Это помогло англичанам впервые за 28 последних лет достичь полуфинальной стадии мирового первенства.



За свои голевые достижения капитан "трех львов" получил "Золотую бутсу" как лучший бомбардир турнира, однако Харри критичен к себе и считает, что мог добиться большего.



"Думаю, если быть предельно честным, я бы мог выступить лучше на Чемпионате Мира".



"Было замечательно поучаствовать в таком соревновании, и я забил ряд хороших голов и важных голов. Но также есть вещи, которые я мог сделать лучше — определенные моменты и определенные движения. Все это должно стать уроком".



"Я помню, когда вернулся домой и разговаривал об этом с людьми. Было удивительно выиграть "Золотую бутсу" и в то же время чувствовать, что ты мог выступить лучше. Это означает, что у тебя есть большое пространство для развития, хотя я уже проявил себя на высшем уровне".



"Я в отличной форме, и мы с клубом хорошо начали сезон, поэтому надеюсь, я смогу перенести это в сборную", — сообщил Кейн Sky Sports.