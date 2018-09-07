"Бирмингему" грозит снятие 12 очков

Клубу Чемпионшипа "Бирмингему" грозит беспрецедентное по меркам английского футбола наказание в виде снятия 12 очков.

Серьезные проблемы у "Бирмингема" возникли еще в конце прошлого сезона, когда убытки клуба за трехлетний период превысили допустимый порог в 39 миллионов фунтов.



Тогда "Бирмингем" подвергся трансферному эмбарго, которое в августе было частично снято после того, как клуб и Футбольная Лига выработали совместный план по финансовому оздоровлению.



Этот план позволял "Бирмингему" только подписывать свободных агентов или арендовать игроков, чья зарплата не превышает 10 тыс. фунтов в неделю.



В итоге главный тренер "браммиз" Гарри Монк обзавелся летом пятью новичками, включая левого защитника Кристиана Педерсена, который обошелся клубу в 2 млн. фунтов. Налицо грубое нарушение трансферного эмбарго, что не оставили без внимания и конкуренты "Бирмингема" по дивизиону.



Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, теперь Футбольная Лига собирается строжайшим образом наказать "Бирмингем". Клубу грозит снятие до 12 очков и внушительный денежный штраф. В ближайшие пару месяцев состоится слушание по этому делу.



Добавим, что это будет самое суровое наказание в английском футболе с 2007 года, когда с "Лидса" сняли 15 очков. В данный момент "Бирмингем" занимает 20-е место в Чемпионшипе, поэтому клуб рискует лишиться очень ценных баллов.