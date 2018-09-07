Погба сосредоточен на улучшении своей формы, а не на своем будущем

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что игнорирует слухи насчет своего будущего и в данный момент сосредоточен на улучшении свой формы.

Минувшим летом "красные дьяволы" отразили интерес "Барселоны" к своему самому дорогостоящему игроку, однако вполне очевидно, что слухи затихли лишь временно.



На текущей неделе Поль сам подлил масла в огонь, заявив, что не берется предсказать свое будущее даже на горизонте в несколько месяцев. Еще раньше Погба говорил, что не может поведать о своих отношениях с главным тренером "Юнайтед" Жозе Моуриньо, иначе его "оштрафуют".



После товарищеского матча за сборную Франции против Германии (0:0) 25-летний полузащитник предпочел отстраниться от этих спекуляций, рассказав, на чем он сосредоточен на самом деле.



"Слухи есть слухи... Но это не я сплетничаю. Я стараюсь работать над своей физической формой. Я поздно вернулся с Чемпионата Мира, поэтому я стараюсь привести себя в идеальные кондиции. Я просто стараюсь делать свою работу. Насчет остального разговоры будут всегда", — цитирует Погба The Independent.