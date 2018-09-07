Ареоля хотел перейти в "Челси"

Тренер вратарей "Челси" Кристоф Лоллишон признался, что голкипер ПСЖ Альфонс Ареоля хотел перебраться на "Стэмфорд Бридж" минувшим летом.

Перед началом сезона "синие" обновили мировой трансферный рекорд по стоимости вратаря, заполучив Кепу Аррисабалагу из "Атлетика" за 71 миллионов фунтов. Ареоля же надеялся, что "Челси" обратит внимание на него, но мечтам 25-летнего француза сбыться было не суждено.



"Мы много общались этим летом, Альфонс очень хотел приехать к нам, но, как вы знаете, последнее слово в этом вопросе принадлежит не мне. Я был бы рад поработать с ним в "Челси".



"На мой взгляд, он уже является лучшим вратарем Франции. Именно поэтому я был так рад, когда он дебютировал в игре против немцев. Он великолепно обращается с мячом, демонстрирует невероятное спокойствие. Мы высоко котируем (Уго) Льориса, но Ареоля уже лучше него".



"Против Германии он был очень хорош, блестяще выбирал позицию и великолепно страховал защиту. Это базовые качества для любого вратаря, но не у всех они развиты на таком уровне", - сообщил Лоллишон Le Figaro.