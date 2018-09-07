Сарри узнал об увольнении из "Наполи" по телевизору
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что узнал об увольнении из "Наполи" по телевизору.
До назначения на "Стэмфорд Бридж" Сарри провел три года в Неаполе, где минувшим летом владелец клуба Аурелио Де Лаурентис позвал на его место Карло Анчелотти.
На момент приглашения Анчелотти Сарри формально еще был связан контрактом с "Наполи", но фактически был отстранен от исполнения своих обязанностей. Однако о том, что ему было указано на дверь, Маурицио узнал отнюдь не от своего босса.
"Я обедал с помощником нашего спортивного директора, и мы обсуждали, должен я остаться или нет. Мы включили телевизор ровно в ту секунду, когда Анчелотти заходил на телестудию Де Лаурентиса. Я не был рад этому".
"Но теперь я в "Челси", и я счастлив. Здесь словно вечеринка, и для меня удовольствие приезжать на стадион и видеть, как фанаты в разных футболках пьют пиво вместе".
"Я не знаю, почему я до сих пор не в "Наполи". У меня были мотивы, чтобы остаться, но были и сомнения. Президент сделал вид, что мой контракт подписан с пунктом об отступных, истекающим 31 мая, но они подписали Анчелотти 21 мая".
"Я не хотел этого пункта, и они не соблюли временные рамки. Но я все равно благодарен Де Лаурентису, потому что он предоставил мне возможность тренировать команду, которая близка моему сердцу. Сейчас я в "Челси", потому что тренировал "Наполи", — цитирует Сарри Sky Sports.
07.09.2018 19:30
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