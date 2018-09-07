Лерой Сане досрочно возвращается из сборной Германии

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане покинул расположение сборной Германии по причинам "личного характера" и не примет участия в товарищеском матче против Перу в воскресенье.

Напомним, главный тренер немцев Йоахим Лев не взял Сане на Чемпионат Мира в России после блестящего сезона в исполнении 22-летнего вингера, позже признав, что это, возможно, было ошибкой.



В новом сезоне Лерой сыграл только 30 минут за "горожан", однако это не помешало Леву пригласить талантливого футболиста. Накануне вечером Сане даже появился на замену в товарищеском матче против французов (0:0).



Однако на матч с Перу Лерой не останется. Как гласит официальное заявление федерации футбола Германии, преждевременный отъезд Сане был согласован с Левом. Что на самом деле случилось у игрока, неизвестно.