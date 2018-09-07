"Ливерпуль" не заинтересован в Адриене Рабьо

"Ливерпуль" не заинтересован в полузащитнике ПСЖ Адриене Рабьо и не будет предпринимать попыток подписать игрока, даже свободным агентом.

На днях издание ESPN сообщило, что главный тренер "красных" Юрген Клопп лично заинтересован в приглашении Рабьо на "Энфилд" и даже разговаривал с полузащитником по телефону.



Утверждалось, что "Ливерпуль" продолжит внимательно следить за ситуацией вокруг 23-летнего француза, чей контракт с чемпионами Лиги 1 истекает в конце этого сезона.



Если Адриен так и не договорится о новой сделке с ПСЖ, то теоретически "Ливерпуль" мог бы в январе заключить предварительный контракт с Рабьо, а грядущим летом подписать игрока безо всякой компенсации.



Однако Liverpool Echo располагает информацией, что в мерсисайдском клубе сильно удивились насчет этой истории, потому что "Ливерпуль" не заинтересован в Рабьо, а Клопп не разговаривал с Адриеном.



В данный момент Юрген полностью доволен выбором игроков в центре поля. Джорджиньо Вейналдум, Наби Кейта и Джеймс Милнер в великолепной форме начали новый сезон, тогда как Джордан Хендерсон и Фабиньо готовы в любой момент подменить партнеров и показать себя. Еще один футболист в эту зону Клоппу не требуется.