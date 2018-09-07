Робертсон рассказал, как специалист по аутам помогает "Ливерпулю"

Джо Гомес Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что специалист по вбросу мячей из аутов уже приносит пользу команде.

На старте сезона "красные" объявили о назначении Томаса Гроннемарка, который последние 10 лет посвятил шлифованию методики по введению мяча в игру из-за боковой линии и успешно сотрудничал с датскими клубами. По словам Робертсона, "Ливерпуль" уже добавил в этом компоненте.

"Теперь мы занимаем более оптимальные позиции, а игроку, вбрасывающему мячу, легче найти партнера по команде. Я был одним из худших в этом аспекте, но Томас работает над нашей техникой и заставляет совершенствоваться".

"Мы все прониклись его идеями, и первые результаты уже видны. Мы точнее бросаем из аутов и на более длинные расстояния. Тренер заметил, что в прошлом сезоне мы часто теряли мячи в этих ситуациях, а потому решил изменить ситуацию", - цитирует Робертсона ESPN.




Метки Ливерпуль, Робертсон

Автор foxmcfc   

Дата 07.09.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1238

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mototroller 07.09.2018 17:43 # mototroller
    Зачем им специалист по аутам. Там итак много аутистов

    (ответить)

  2. gerrard08 07.09.2018 17:16 # gerrard08
    Опция на самом деле заебатая, другое дело что излишний хайп поднимают.

    (ответить)

  3. royal-arsenal 07.09.2018 16:50 # royal-arsenal
    Детский сад какой-то.
    Такому должны были обучать ещё в футбольной школе. Такое чувство, что весь состав Ливерпуля пришёл из дворового футбола. Не удивительно, что Клопптоп им такой простой футбол ставит. Не его вина, что такие днища там играют.

    (ответить)

  4. only--liverpool 07.09.2018 16:13 # only--liverpool
    И штрафные тренеруйтесь пробивать, а то какой то срам

    (ответить)

  5. fc-oil 07.09.2018 16:09 # fc-oil
    Короче, одни аутисты в команде. Все ясно

    (ответить)

  6. ben-arfa 07.09.2018 16:03 # ben-arfa
    Почему негритёнок какой-то вместо Робертсона на фотке?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: