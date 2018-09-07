Робертсон рассказал, как специалист по аутам помогает "Ливерпулю"

Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что специалист по вбросу мячей из аутов уже приносит пользу команде.

На старте сезона "красные" объявили о назначении Томаса Гроннемарка, который последние 10 лет посвятил шлифованию методики по введению мяча в игру из-за боковой линии и успешно сотрудничал с датскими клубами. По словам Робертсона, "Ливерпуль" уже добавил в этом компоненте.



"Теперь мы занимаем более оптимальные позиции, а игроку, вбрасывающему мячу, легче найти партнера по команде. Я был одним из худших в этом аспекте, но Томас работает над нашей техникой и заставляет совершенствоваться".



"Мы все прониклись его идеями, и первые результаты уже видны. Мы точнее бросаем из аутов и на более длинные расстояния. Тренер заметил, что в прошлом сезоне мы часто теряли мячи в этих ситуациях, а потому решил изменить ситуацию", - цитирует Робертсона ESPN.