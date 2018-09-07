Робертсон рассказал, как специалист по аутам помогает "Ливерпулю"
Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что специалист по вбросу мячей из аутов уже приносит пользу команде.
На старте сезона "красные" объявили о назначении Томаса Гроннемарка, который последние 10 лет посвятил шлифованию методики по введению мяча в игру из-за боковой линии и успешно сотрудничал с датскими клубами. По словам Робертсона, "Ливерпуль" уже добавил в этом компоненте.
"Теперь мы занимаем более оптимальные позиции, а игроку, вбрасывающему мячу, легче найти партнера по команде. Я был одним из худших в этом аспекте, но Томас работает над нашей техникой и заставляет совершенствоваться".
"Мы все прониклись его идеями, и первые результаты уже видны. Мы точнее бросаем из аутов и на более длинные расстояния. Тренер заметил, что в прошлом сезоне мы часто теряли мячи в этих ситуациях, а потому решил изменить ситуацию", - цитирует Робертсона ESPN.
07.09.2018 16:00
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Последние комментарии:
Зачем им специалист по аутам. Там итак много аутистов
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Опция на самом деле заебатая, другое дело что излишний хайп поднимают.
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Детский сад какой-то.
Такому должны были обучать ещё в футбольной школе. Такое чувство, что весь состав Ливерпуля пришёл из дворового футбола. Не удивительно, что Клопптоп им такой простой футбол ставит. Не его вина, что такие днища там играют.
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И штрафные тренеруйтесь пробивать, а то какой то срам
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Короче, одни аутисты в команде. Все ясно
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Почему негритёнок какой-то вместо Робертсона на фотке?
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