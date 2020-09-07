"Юнайтед" отложил переговоры с Погба о новом контракте

"Манчестер Юнайтед" приостановил переговоры с полузащитником Полем Погба насчет нового контракта.

Прибыв в расположение сборной Франции, Погба намекнул, что этот сезон может стать для него последним в "Юнайтед". Поль допустил, что уже через считанные месяцы покинет клуб.



Комментарии француза вызвали беспокойство у боссов МЮ, сообщает ESPN. Из-за возникшей неопределенности клуб с "Олд Траффорд" решил повременить со своими планами обсудить с Погба и его агентом Мино Райолой новую сделку.



По информации источника, в руководстве "Юнайтед" по-прежнему уверены, что смогут продлить сотрудничество с Погба. Однако сам Поль может настоять на переходе в "Барселону", если та возобновит к нему интерес в одно из следующих трансферных окон.