"Юнайтед" отложил переговоры с Погба о новом контракте
"Манчестер Юнайтед" приостановил переговоры с полузащитником Полем Погба насчет нового контракта.
Прибыв в расположение сборной Франции, Погба намекнул, что этот сезон может стать для него последним в "Юнайтед". Поль допустил, что уже через считанные месяцы покинет клуб.
Комментарии француза вызвали беспокойство у боссов МЮ, сообщает ESPN. Из-за возникшей неопределенности клуб с "Олд Траффорд" решил повременить со своими планами обсудить с Погба и его агентом Мино Райолой новую сделку.
По информации источника, в руководстве "Юнайтед" по-прежнему уверены, что смогут продлить сотрудничество с Погба. Однако сам Поль может настоять на переходе в "Барселону", если та возобновит к нему интерес в одно из следующих трансферных окон.
07.09.2018 15:00
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Никаких беспокойств. Продать, нельзя оставить.
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Продать. Видно же хочет свалить
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надеюсь останется надолго в мю
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