"Юнайтед" отложил переговоры с Погба о новом контракте

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" приостановил переговоры с полузащитником Полем Погба насчет нового контракта.

Прибыв в расположение сборной Франции, Погба намекнул, что этот сезон может стать для него последним в "Юнайтед". Поль допустил, что уже через считанные месяцы покинет клуб.

Комментарии француза вызвали беспокойство у боссов МЮ, сообщает ESPN. Из-за возникшей неопределенности клуб с "Олд Траффорд" решил повременить со своими планами обсудить с Погба и его агентом Мино Райолой новую сделку.

По информации источника, в руководстве "Юнайтед" по-прежнему уверены, что смогут продлить сотрудничество с Погба. Однако сам Поль может настоять на переходе в "Барселону", если та возобновит к нему интерес в одно из следующих трансферных окон.



Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор foxmcfc   

Дата 07.09.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 07.09.2018 15:27 # manutd-20champ
    Никаких беспокойств. Продать, нельзя оставить.

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  2. firmino9 07.09.2018 15:20 # firmino9
    Продать. Видно же хочет свалить

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  3. rap-woiska 07.09.2018 15:03 # rap-woiska
    надеюсь останется надолго в мю

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