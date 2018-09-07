Грасия и Моура – лучшие в Премьер-Лиге по итогам августа

Хави Грасия Хави Грасия из "Уотфорда" и Лукас Моура из "Тоттенхэма" стали лучшим тренером и лучшим игроком, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам прошлого месяца.

Под руководством Грасии "шершни" выдали блестящий результат на старте сезона, одержав четыре победы в четырех матчах. Три из них – с "Брайтоном", "Бернли" и "Кристал Пэлас" – пришлись именно на август.

В начале сентября подопечные Грасии развили успех, обыграв на своем поле "Тоттенхэм". Наряду с "Ливерпулем" и "Челси", "шершни" остаются единственной командой Премьер-Лиги, избежавшей очковых потерь.

Не менее ярко в августе выступил 26-летний Моура. Бразилец, купленный "Тоттенхэмом" прошлой зимой, оформил дубль в гостевом матче с "Манчестер Юнайтед", а за неделю до этого открыл счет в игре с "Фулхэмом". Наградой для Лукаса стал приз лучшему игроку месяца по версии Премьер-Лиги.

Еще один приз — за лучший гол месяца — достался полузащитнику "Фулхэма" Жан-Мишелю Сери, который дальним ударом поразил ворота "Бернли".

Лукас Моура



Метки Грасия, Моура, награды, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Уотфорд

Автор foxmcfc   

Дата 07.09.2018 14:25

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Последние комментарии:




  1. vood00 07.09.2018 15:32 # vood00
    Ну Леви говно бы не покупал.

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  2. tigerpool 07.09.2018 15:13 # tigerpool
    Вообще не честно. Должны были получать моуриньо и мората

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  3. reddevil13 07.09.2018 15:12 # reddevil13
    Лучший тренер сезона все равно будет Моур, на остальное какбэ все равно.
    У колбасного подсосника кiпелау "бамбiць" уже перманентно с любого аккаунта.

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  4. quavo 07.09.2018 15:05 # quavo
    Ебаать там насос с канье бэнгер дропнули. Сентябрь вообще должн быть збс на релизы
    Памп
    Текаши
    Пиип

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  5. lemurz-pro 07.09.2018 15:02 # lemurz-pro
    как определить умственно отсталого гомосексуалиста в интернете.
    Краткий мануал:
    1. Указывает игрочишку портовой помойки как игрока месяца в коментах на этом сайте.

    (ответить)

  6. gerrard08 07.09.2018 14:45 # gerrard08
    Хз, по мне игрок должен был быть или Мане или Ввд.

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  7. rentv 07.09.2018 14:42 # rentv
    Как определить Гавриила на сайте:

    1) Всегда считает, что всех разьёбывает.

    2) Считает, что я это суп.

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  8. skychnie-oboi 07.09.2018 14:35 # skychnie-oboi
    Грасиа - Мане.

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  9. uyga 07.09.2018 14:33 # uyga
    С гарсией согласен, моура хуй знает, Мане либо Алонсо

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