Грасия и Моура – лучшие в Премьер-Лиге по итогам августа

Хави Грасия из "Уотфорда" и Лукас Моура из "Тоттенхэма" стали лучшим тренером и лучшим игроком, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам прошлого месяца.

Под руководством Грасии "шершни" выдали блестящий результат на старте сезона, одержав четыре победы в четырех матчах. Три из них – с "Брайтоном", "Бернли" и "Кристал Пэлас" – пришлись именно на август.



В начале сентября подопечные Грасии развили успех, обыграв на своем поле "Тоттенхэм". Наряду с "Ливерпулем" и "Челси", "шершни" остаются единственной командой Премьер-Лиги, избежавшей очковых потерь.



Не менее ярко в августе выступил 26-летний Моура. Бразилец, купленный "Тоттенхэмом" прошлой зимой, оформил дубль в гостевом матче с "Манчестер Юнайтед", а за неделю до этого открыл счет в игре с "Фулхэмом". Наградой для Лукаса стал приз лучшему игроку месяца по версии Премьер-Лиги.



Еще один приз — за лучший гол месяца — достался полузащитнику "Фулхэма" Жан-Мишелю Сери, который дальним ударом поразил ворота "Бернли".









SERI



The @FulhamFC midfielder wins @carling Goal of the Month for this stunner in August pic.twitter.com/WgvjqUbRCn