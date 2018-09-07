Грасия и Моура – лучшие в Премьер-Лиге по итогам августа
Хави Грасия из "Уотфорда" и Лукас Моура из "Тоттенхэма" стали лучшим тренером и лучшим игроком, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам прошлого месяца.
Под руководством Грасии "шершни" выдали блестящий результат на старте сезона, одержав четыре победы в четырех матчах. Три из них – с "Брайтоном", "Бернли" и "Кристал Пэлас" – пришлись именно на август.
В начале сентября подопечные Грасии развили успех, обыграв на своем поле "Тоттенхэм". Наряду с "Ливерпулем" и "Челси", "шершни" остаются единственной командой Премьер-Лиги, избежавшей очковых потерь.
Не менее ярко в августе выступил 26-летний Моура. Бразилец, купленный "Тоттенхэмом" прошлой зимой, оформил дубль в гостевом матче с "Манчестер Юнайтед", а за неделю до этого открыл счет в игре с "Фулхэмом". Наградой для Лукаса стал приз лучшему игроку месяца по версии Премьер-Лиги.
Еще один приз — за лучший гол месяца — достался полузащитнику "Фулхэма" Жан-Мишелю Сери, который дальним ударом поразил ворота "Бернли".
SERI— Premier League (@premierleague) 7 сентября 2018 г.
The @FulhamFC midfielder wins @carling Goal of the Month for this stunner in August pic.twitter.com/WgvjqUbRCn
07.09.2018 14:25
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Ну Леви говно бы не покупал.
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Вообще не честно. Должны были получать моуриньо и мората
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Лучший тренер сезона все равно будет Моур, на остальное какбэ все равно.
У колбасного подсосника кiпелау "бамбiць" уже перманентно с любого аккаунта.
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Ебаать там насос с канье бэнгер дропнули. Сентябрь вообще должн быть збс на релизы
Памп
Текаши
Пиип
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как определить умственно отсталого гомосексуалиста в интернете.
Краткий мануал:
1. Указывает игрочишку портовой помойки как игрока месяца в коментах на этом сайте.
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Хз, по мне игрок должен был быть или Мане или Ввд.
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Как определить Гавриила на сайте:
1) Всегда считает, что всех разьёбывает.
2) Считает, что я это суп.
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Грасиа - Мане.
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С гарсией согласен, моура хуй знает, Мане либо Алонсо
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