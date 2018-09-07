Сарри: "Работать в "Челси" сложнее, чем в "Наполи"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что работать на "Стэмфорд Бридж" сложнее, чем в "Наполи".

Сарри провел в Премьер-Лиге уже два месяца и теперь может поделиться первыми впечатлениями о работе в новой обстановке. По словам Маурицио, в "Челси" ему приходится сложнее, чем в предыдущем клубе, ведь ожидания в Лондоне гораздо выше.



"Я ничего не выиграл с "Наполи", тогда как Антонио Конте выиграл Премьер-Лигу и Кубок Англии с "Челси". Заменить его и соответствовать его достижениям, разумеется, сложнее".



"Главная проблема, с которой я столкнулся после переезда сюда? Я меньше знаю о командах, с которыми нам предстоит сыграть. Но я прекрасно понимал, на что иду".



"Разница между Италией и Англией огромна. Фанаты других команд могут распивать пиво вместе с фанатами "Челси", они подходят ко мне за автографом перед и после игры".



"Что касается непосредственно футбола, то здесь он более интенсивный и сильно отличается от итальянского. В Англии много внимания уделяется борьбе, зато матчи проходят на великолепных стадионах", - цитирует Сарри Evening Standard.