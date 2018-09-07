Фабиньо готов дебютировать за "Ливерпуль"

Новичок "Ливерпуля" Фабиньо рассказал, что адаптировался к стилю "красных" и, наконец, готов дебютировать за мерсисайдский клуб.

Несмотря на то, что Фабиньо обошелся "Ливерпулю" в 44 миллиона фунтов, главный тренер Юрген Клопп до сих пор не подпускает бразильца к составу. По словам самого игрока, он уже привык к требованиям Юргена и готов выйти на поле.



"Я хорошо провел предсезонку, провел несколько товарищеских матчей и сыграл в них довольно неплохо. Было здорово проверить себя против английских команд и познакомиться с ритмом игры".



"Я привыкаю к стилю "Ливерпуля", более опытные игроки помогают мне в этом. Мне и моей жене нравится этот город, мы уже чувствуем себя, как дома. Теперь я нацелен на то, чтобы дебютировать и сыграть", - сообщил Фабиньо Globo Esporte.