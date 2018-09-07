Алли хочет выиграть Евро-2020

Кейн и Алли Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли заявил, что целью сборной Англии является победа на Евро-2020.

Минувшим летом команда "трех львов" превзошла ожидания, добравшись до полуфинала Чемпионата Мира. Алли надеется, что на континентальном турнире англичане смогут развить успех и принесут нации первый трофей с 1966 года.

"Нам предстоит пройти длинный путь, но наша цель состоит в том, чтобы сделать шаг вперед и выйти на пик аккурат к Чемпионату Европы. Мы должны подготовиться таким образом, чтобы у нас был лучший шанс на победу".

"Мы продолжаем учиться и стараемся прибавлять в каждой игре. Мы понимаем, что это великолепный шанс, и мы не можем его упустить. Мы видели, как страна сплотилась вокруг нас, поэтому я даже не представляю, что будет, когда мы выиграем турнир", - сообщил Алли Daily Mirror.




Метки Алли, Евро-2020, сборная Англии, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 07.09.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 309

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vyrentz 07.09.2018 13:12 # vyrentz
    С этим тренерским штабом вам не светит нихуашеньки. Мысли нет, игры нет, населена поленьями.

    (ответить)

  2. blackdreamer 07.09.2018 13:08 # blackdreamer
    у вас был супер шанс
    но тренеришка саутгейт все проебал нихуя не понимая игру
    так что идите нахуй

    (ответить)

  3. martingor 07.09.2018 12:17 # martingor
    Пока в сборной столько петухов ни евро ни ЧМ не светит

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: