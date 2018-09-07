Алли хочет выиграть Евро-2020

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли заявил, что целью сборной Англии является победа на Евро-2020.

Минувшим летом команда "трех львов" превзошла ожидания, добравшись до полуфинала Чемпионата Мира. Алли надеется, что на континентальном турнире англичане смогут развить успех и принесут нации первый трофей с 1966 года.



"Нам предстоит пройти длинный путь, но наша цель состоит в том, чтобы сделать шаг вперед и выйти на пик аккурат к Чемпионату Европы. Мы должны подготовиться таким образом, чтобы у нас был лучший шанс на победу".



"Мы продолжаем учиться и стараемся прибавлять в каждой игре. Мы понимаем, что это великолепный шанс, и мы не можем его упустить. Мы видели, как страна сплотилась вокруг нас, поэтому я даже не представляю, что будет, когда мы выиграем турнир", - сообщил Алли Daily Mirror.