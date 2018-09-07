Фабрегас приступил к тренировкам

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас приступил к занятиям на тренировочном поле и будет готов сыграть после международной паузы.

31-летний испанец исполнял ключевую роль в команде Маурицио Сарри на протяжении предсезонного периода, однако сейчас Фабрегас находится вне игры уже месяц — с матча за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".



Ранее Сарри называл травму колена Сеска "необычной", а перед матчем минувшего уикенда против "Борнмута" говорил, что его подопечный ограничивается занятиями в бассейне, поскольку болевые ощущения все еще слишком сильны, чтобы бегать.



Однако за последние дни состояние Фабрегаса значительно улучшилось. Накануне экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" и вовсе занимался на тренировочном поле в Кобхэме, о чем сообщил в инстаграме.



Таким образом, можно ожидать, что после международной паузы Сеск будет готов сыграть свои первые минуты в этом сезоне Премьер-Лиги. Правда, для этого Фабрегасу придется выдержать конкуренцию с Нголо Канте, Жоржиньо, Матео Ковачичем, Россом Баркли, Рубеном Лофтус-Чиком и Данни Дринкуотером — выбор центральных полузащитников у Сарри впечатляет.