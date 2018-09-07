Фабрегас приступил к тренировкам

Сеск Фабрегас Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас приступил к занятиям на тренировочном поле и будет готов сыграть после международной паузы.

31-летний испанец исполнял ключевую роль в команде Маурицио Сарри на протяжении предсезонного периода, однако сейчас Фабрегас находится вне игры уже месяц — с матча за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".

Ранее Сарри называл травму колена Сеска "необычной", а перед матчем минувшего уикенда против "Борнмута" говорил, что его подопечный ограничивается занятиями в бассейне, поскольку болевые ощущения все еще слишком сильны, чтобы бегать.

Однако за последние дни состояние Фабрегаса значительно улучшилось. Накануне экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" и вовсе занимался на тренировочном поле в Кобхэме, о чем сообщил в инстаграме.

Таким образом, можно ожидать, что после международной паузы Сеск будет готов сыграть свои первые минуты в этом сезоне Премьер-Лиги. Правда, для этого Фабрегасу придется выдержать конкуренцию с Нголо Канте, Жоржиньо, Матео Ковачичем, Россом Баркли, Рубеном Лофтус-Чиком и Данни Дринкуотером — выбор центральных полузащитников у Сарри впечатляет.



Метки травмы, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2018 11:00

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  1. toha-bludsikir 07.09.2018 12:48 # toha-bludsikir
    Топер.

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  2. yela 07.09.2018 12:21 # yela
    Вместе с Кэхиллом сыграет прощальные матчи в Кубке Лиги

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  3. vyrentz 07.09.2018 11:20 # vyrentz
    Новостное затишье. Михуйло кормит уже третьим сортом.

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  4. hollywood-hoe 07.09.2018 11:08 # hollywood-hoe
    вообще похуй, уже мусор

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