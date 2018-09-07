Пикфорд не собирается играть в стиле Алиссона

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд заявил, что не собирается подражать Алиссону из "Ливерпуля" и пытаться играть рискованно.

После своего пижонского, но успешного трюка в матче с "Брайтоном" Алиссон говорил, что риск — это часть его игры. Правда, уже спустя неделю бразилец был наказан, совершил результативную ошибку против "Лестера".



Пикфорд, который минувшим летом помог сборной Англии добраться до полуфинала Чемпионата Мира, не одобряет столь авантюрную игру и считает, что голкипер должен сводить риск к минимуму.



"Я стараюсь избегать трюков, потому что не хочу поплатиться за это. Это риск. Если у тебя получается, это выглядит здорово, а если нет..."



"Это стиль игры, и я думаю, "Ливерпуль" хочет играть в таком стиле. Ошибки неизбежны, и тебе лишь важно убедиться, что не ты совершишь следующую ошибку".



"Посмотрите на Эдерсона в "Сити". Гвардиола полностью одобряет его стремление играть ногами, но ошибки могут случаться на любом участке поля — просто ошибки голкипера всегда определяющие и о них всегда говорят".



"Что касается меня, то я стараюсь не оказываться в ситуации, когда могу совершить такого рода ошибки. Я не хочу чувствовать себя слишком комфортно и пытаться играть 10-го номера", — цитирует Пикфорда The Telegraph.