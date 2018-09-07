Милнер объяснил, почему "Ливерпулю" так важно выиграть Кубок Лиги

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер считает, что завоевание Кубка Лиги может стать ключом для его команды к более серьезным трофеям.

На старте этого сезона Кубок Лиги воспринимается как наименьший из приоритетов команды Юргена Клоппа. Кажется, что "красные" созрели для борьбы с "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге и готовы снова попытать удачу в Лиге Чемпионов.



Однако Милнер хочет, чтобы "Ливерпуль" самым серьезным образом отнесся к Кубку Лиги, где в рамках 3-го раунда мерсисайдцам предстоит сыграть против "Челси". Ветеран вспоминает свой период в "Сити", когда завоевание второстепенного трофея открыло дорогу к более громким успехам.



"Я помню, что завоевание Кубка Англии в "Манчестер Сити" имело огромное значение для нас. Мы с этого начали, и это вселило в нас веру. Затем мы выиграли пару титулов Премьер-Лиги и Кубок Лиги".



"Здесь, в "Ливерпуле", мы имели превосходные возможности: два европейских финала и финал Кубка Лиги. Если ты сможешь дойти до победного конца в Кубке Лиги, это придаст тебе веру, чтобы взять и выиграть еще больше. Именно так получилось у нас в "Манчестер Сити" с Кубком Англии".



"Вы можете видеть, насколько мы близки — невозможно поучаствовать в двух европейских финалах, не будучи очень хорошей командой. Также вы могли видеть нашу игру и побежденные нами команды".



"Мы так близки. Важно лишь один раз достичь победного конца, чтобы обрести эту веру в победы", — объяснил Милнер FourFourTwo.