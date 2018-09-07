Усманов задумывается о покупке "Чарльтона"

Бывший акционер "Арсенала" Алишер Усманов подумывает о том, чтобы вложиться в другой лондонский клуб — "Чарльтон Атлетик".

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что Усманов договорился о продаже 30% акций "Арсенала" Стэну Кроенке. Эта сделка принесла российскому миллиардеру около 600 миллионов фунтов.



На этот шаг Усманов решился во многом от безысходности, ведь все его попытки стать единоличным собственником "Арсенала" провалились. Вдобавок клуб не пускал Алишера в совет директоров и отказывался пользоваться его деньгами для укрепления состава.



Еще в августе Усманов допустил, что может инвестировать в другой футбольный клуб — например, "Эвертон", хозяином которого является давний бизнес-партнер Алишера Фархад Мошири.



Однако изданию Daily Mirror стало известно, что в данный момент Усманов рассматривает в качестве наиболее вероятного объекта для своих инвестиций "Чарльтон", который 11 лет назад выбыл из Премьер-Лиги и сейчас уже третий сезон выступает в Лиге Один.



Нынешний владелец "Чарльтона" Ролан Дюшатле является крайне непопулярной фигурой среди болельщиков, а на этой неделе даже в сердцах заявил, что инвестиции в футбол стали главной ошибкой его жизни.



Ожидается, что Дюшатле будет готов расстаться с "Чарльтоном" примерно за 20 млн. фунтов. Пока что все попытки бельгийского бизнесмена найти покупателя на свой актив не увенчались успехом, и в этом нет ничего странного, ведь клуб ежегодно приносит убыток в размере около 10 млн. фунтов.