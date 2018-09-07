Кэхилл готов уйти из "Челси" в январе, если не начнет играть регулярно

Гари Кэхилл Защитник "Челси" Гари Кэхилл постарается покинуть "Стэмфорд Бридж" в январе, если к тому времени ситуация с игровым временем не улучшится.

С момента назначения Маурицио Сарри 32-летний Кэхилл не провел на поле ни минуты. Новый главный тренер "синих" предпочитает играть с двумя центральными защитниками, а не с тремя, как предшественник, и больше всего от этого пострадал именно Гари.

В данный момент Кэхилл проигрывает конкуренцию на своей позиции Антонио Рюдигеру и Давиду Луису. Вдобавок Сарри все еще обладает молодым и перспективным Андреасом Кристенсеном, что делает перспективы Гари в "Челси" совершенно незавидными.

Вместе с тем после международной паузы "Челси" возьмет старт в Кубке Лиги и на групповой стадии Лиги Европы. Капитану остается надеяться, что хотя бы в матчах этих второстепенных турниров Сарри позволит ему получать практику.

Как сообщает The Sun со ссылкой на свой источник в "Челси", Кэхилл надеется на улучшение ситуации с игровыми минутами, но если этого не произойдет, будет готов покинуть "Стэмфорд Бридж" в январе. Гари уверен, что его заслуги перед клубам позволят ему беспрепятственно перейти в другой клуб Премьер-Лиги.



Метки Кэхилл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2018 07:00

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  1. yamateh 07.09.2018 07:30 # yamateh
    Прошлый сезон для него был сигналом, проваливался матч за матчем.

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  2. j-silver 07.09.2018 07:30 # j-silver
    не начнет

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